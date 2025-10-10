- Дата публикации
Пол Киева оказался без света из-за атаки России: что известно
Энергетики в первую очередь возвращают свет к объектам критической инфраструктуры столицы.
После ночной атаки часть Киева осталась без света. Энергетики уже работают по заживлению абонентов. Сначала – для объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет во все дома как можно быстрее", - подчеркнули в компании.
Также в ДТЭК добавили, что в Киеве отсутствует свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
"В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в сообщении на сайте компании.
Как сообщалось, в течение ночи российская армия совершала массированную атаку на Киев. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением.