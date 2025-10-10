Пол Киева оказался без света из-за атаки России: что известно

Отключение света. / © Associated Press

После ночной атаки часть Киева осталась без света. Энергетики уже работают по заживлению абонентов. Сначала – для объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Только что позволит ситуация с безопасностью, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет во все дома как можно быстрее", - подчеркнули в компании.

Также в ДТЭК добавили, что в Киеве отсутствует свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Подольского, Святошинского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети", - говорится в сообщении на сайте компании.

Информация на сайте ДТЭК Киевские электросети. / © ДТЕК

Как сообщалось, в течение ночи российская армия совершала массированную атаку на Киев. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением.