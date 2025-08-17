Погоня со стрельбой напугала жителей Киева: что произошло (видео)

Погоня у Киева / © скриншот с видео

В воскресенье, 17 августа, некоторые жители Киева стали свидетелями погони на улице в центре украинской столицы, которая сопровождалась стрельбой.

Видео этого момента опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как мимо людей на тротуаре проносятся легковые автомобили.

На видео слышно, как скрежещут тормоза автомобилей, а также звуки, похожие на выстрелы.

Дата публикации 21:41, 17.08.25

Впоследствии выяснилось, что событие, которое напугало киевлян, было моментом кинопроизводства.

«Просим всех киевлян и наших ветеранов, воинов с пониманием отнестись к таким активностям… Несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт», - говорится в сообщении КМВА.

В мэрии Киева уточнили, что в городе снимают фильм, основанный на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады.

Корреспонденту ТСН в полиции подтвердили, что этот случай связан со съемками фильма, о котором заранее сообщили правоохранителям.

«Есть письмо от съемочной группы», — отметили в полиции.

Впоследствии стало известно, что режиссер фильма Любомир Левицкий опубликовал в Instagram кадры этой «погони», которая напугала киевлян. На видео видно, что впереди автомобилей, которые маневрируют на дороге, едет автомобиль съемочной группы.

