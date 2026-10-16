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- Киев
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Погода в Киеве ухудшится: синоптики предупредили, когда столицу накроет непогода — подробный прогноз
Синоптики предупреждают киевлян о дождливой и пасмурной погоде в течение всего дня 16 октября при умеренном северном ветре.
В пятницу, 16 октября, в Киеве и Киевской области сохранится пасмурная осенняя погода с затяжными дождями.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 16 октября облачную погоду с дождями. В частности, в столице ночью пройдут небольшие, а днём умеренные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области днём составит от +8 до +13 градусов тепла, в Киеве ожидается от +11 до +13 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 16 октября солнце будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 16 октября.
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