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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Погода в Киеве ухудшится: синоптики предупредили, когда столицу накроет непогода — подробный прогноз

Синоптики предупреждают киевлян о дождливой и пасмурной погоде в течение всего дня 16 октября при умеренном северном ветре.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень

Осень / © Unsplash

В пятницу, 16 октября, в Киеве и Киевской области сохранится пасмурная осенняя погода с затяжными дождями.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 16 октября облачную погоду с дождями. В частности, в столице ночью пройдут небольшие, а днём умеренные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области днём составит от +8 до +13 градусов тепла, в Киеве ожидается от +11 до +13 градусов выше нуля.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 16 октября солнце будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +7 до +10 градусов тепла.

Погода в Киеве 16 октября / Источник: Sinoptik

Погода в Киеве 16 октября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 16 октября.

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