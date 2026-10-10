ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
473
Время на прочтение
2 мин

Погода в Киеве ухудшится, но ненадолго: синоптики представили подробный прогноз с датами

В Киеве 10–11 октября прогнозируются тёплые выходные без значительных осадков. Температура воздуха поднимется до +21°, однако вечером в воскресенье погода может измениться.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Погода в Киеве 10–11 октября — прогноз на выходные

Погода в Киеве 10–11 октября — прогноз на выходные / © pexels.com

В выходные, 10–11 октября, погода в Киеве будет преимущественно сухой, а температура воздуха поднимется до +21°. В то же время в конце выходных в столице возможен небольшой дождь.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в субботу, 10 октября, в Киеве осадков не будет, а порывистый ветер утихнет после обеда. Максимальная температура воздуха составит около +17°.

По данным Укргидрометцентра, в субботу в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +7…+9°, а днём воздух прогреется до +17…+19°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Согласно прогнозу Sinoptik, в течение дня облака будут постепенно рассеиваться, а вечером небо прояснится. Дневная температура поднимется до +18°.

По данным портала, за последние 130 лет самым тёплым 10 октября в Киеве был день в 1907 году, когда температура достигла +23°. В свою очередь, самый низкий показатель в этот день был зафиксирован в 1899 и 2021 годах — тогда столбики термометров опустились до -1°.

Погода в Киеве 10 октября / © Sinoptik.ua

Погода в Киеве 10 октября / © Sinoptik.ua

В воскресенье, 11 октября, по прогнозу Натальи Диденко, в столице потеплеет до +21°. Существенных осадков не ожидается, хотя ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

На портале Sinoptik также прогнозируют до +21° в воскресенье. В течение дня будет преобладать облачная погода с прояснениями, а к вечеру облака рассеются.

Максимальная температура 11 октября в Киеве составляет +24° — такой показатель был зафиксирован в 1935 году. Самым холодным этот день был в 1898 году, когда температура воздуха опустилась до -5°.

Погода в Киеве 11 октября / © Sinoptik.ua

Погода в Киеве 11 октября / © Sinoptik.ua

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высокой, а в отдельных регионах Украины — чрезвычайной пожарной опасности.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie