Погода в Киеве ухудшится, но ненадолго: синоптики представили подробный прогноз с датами

Погода в Киеве 10–11 октября — прогноз на выходные / © pexels.com

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В выходные, 10–11 октября, погода в Киеве будет преимущественно сухой, а температура воздуха поднимется до +21°. В то же время в конце выходных в столице возможен небольшой дождь.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в субботу, 10 октября, в Киеве осадков не будет, а порывистый ветер утихнет после обеда. Максимальная температура воздуха составит около +17°.

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По данным Укргидрометцентра, в субботу в столице ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +7…+9°, а днём воздух прогреется до +17…+19°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

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Согласно прогнозу Sinoptik, в течение дня облака будут постепенно рассеиваться, а вечером небо прояснится. Дневная температура поднимется до +18°.

По данным портала, за последние 130 лет самым тёплым 10 октября в Киеве был день в 1907 году, когда температура достигла +23°. В свою очередь, самый низкий показатель в этот день был зафиксирован в 1899 и 2021 годах — тогда столбики термометров опустились до -1°.

Погода в Киеве 10 октября / © Sinoptik.ua

В воскресенье, 11 октября, по прогнозу Натальи Диденко, в столице потеплеет до +21°. Существенных осадков не ожидается, хотя ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

На портале Sinoptik также прогнозируют до +21° в воскресенье. В течение дня будет преобладать облачная погода с прояснениями, а к вечеру облака рассеются.

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Максимальная температура 11 октября в Киеве составляет +24° — такой показатель был зафиксирован в 1935 году. Самым холодным этот день был в 1898 году, когда температура воздуха опустилась до -5°.

Погода в Киеве 11 октября / © Sinoptik.ua

Напомним, ранее синоптики предупреждали о высокой, а в отдельных регионах Украины — чрезвычайной пожарной опасности.

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