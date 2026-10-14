Осенние листья / © pexels.com

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В среду, 14 октября, в Киеве ожидается сухая и комфортная осенняя погода, однако уже на следующий день в столице значительно похолодает.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и прохладную погоду с температурой воздуха до +13 градусов тепла в столице 14 октября.

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По её словам, в ближайшее время в Украине самая тёплая погода будет в восточной части страны, а самая холодная — в западной.

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«В целом погода будет комфортной для этого времени года», — отмечает Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, 14 октября в Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, в Киеве ожидается от +11 до +13 градусов тепла.

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня будет пасмурно. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня составит от +12 до +13 градусов тепла.

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Погода в Киеве 14 октября / Источник: Sinoptik

В то же время синоптики сообщают, что в четверг, 15 октября, в столице станет прохладнее: ожидается от +8 до +11 градусов тепла.

Погода в Киеве 15 октября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 октября.

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