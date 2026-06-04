Погода в Киеве резко изменится: столицу разогреет, но синоптики предупредили о новом "сюрпризе"

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области 4 июня / © pixabay.com

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В четверг, 4 июня, в Киеве и Киевской области сохранится облачная погода с периодическими прояснениями, кроме того жителям и гостям области зонтики понадобятся в течение всего дня.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице Киеве 4 июня ожидается небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +22 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла.

В столице ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

На погодном портале Sinoptik сообщают, что в Киеве 4 июня облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью ожидается дождь. К утру он должен ослабнуть, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру.

Температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса тепла.

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Погода в Киеве 4 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 4 июня.

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