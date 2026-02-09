- Дата публикации
Погода в Киеве резко изменится: чего ждать
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала завершение экстремальных холодов в Украине.
Сильные морозы в Украине наконец-то отступают под давлением «атмосферного прогресса». Ближайшая ночь станет последней в периоде экстремальной стужи, после чего температура начнет ощутимо расти.
Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Прогноз на 10 февраля
По данным синоптикини, ночь на вторник еще будет оставаться очень холодной, однако это уже финальный аккорд морозного периода:
10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12-20, на севере до -22 градусов.
Завтра днем в большинстве областей -4-11 градусов, на юге и в западных областях -2-4, в Закарпатье до +2 градусов.
Благодаря влиянию антициклона существенных осадков не предвидится, только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег. Ветер будет преимущественно южным, на западе страны возможны сильные порывы.
Ситуация в Киеве
В Киеве «эпоха сильных морозов» также подходит к концу.
«В ближайшую ночь попробует еще кусаться, вероятно до -20°C, но уже обломает зубы о нашу столицу», — отмечает Наталка Диденко.
Днем 10 февраля в Киеве будет сухо и солнечно, около -10°C. Во второй половине дня ожидается усиление южного ветра.
Когда ждать потепления
Синоптики прогнозирует, что в дальнейшем украинцев ждет ощутимое повышение температуры. Хотя зима еще не завершилась и колебания холода возможны, пик сильных морозов уже позади. Антициклон постепенно разрушается, уступая место более мягким воздушным массам.
