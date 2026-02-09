Погода в Киеве резко изменится: чего ждать

Морозы / © ТСН

Реклама

Сильные морозы в Украине наконец-то отступают под давлением «атмосферного прогресса». Ближайшая ночь станет последней в периоде экстремальной стужи, после чего температура начнет ощутимо расти.

Об этом сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз на 10 февраля

По данным синоптикини, ночь на вторник еще будет оставаться очень холодной, однако это уже финальный аккорд морозного периода:

Реклама

10 февраля ночью в Украине ожидается температура воздуха -12-20, на севере до -22 градусов.

Завтра днем в большинстве областей -4-11 градусов, на юге и в западных областях -2-4, в Закарпатье до +2 градусов.

Благодаря влиянию антициклона существенных осадков не предвидится, только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег. Ветер будет преимущественно южным, на западе страны возможны сильные порывы.

Ситуация в Киеве

В Киеве «эпоха сильных морозов» также подходит к концу.

«В ближайшую ночь попробует еще кусаться, вероятно до -20°C, но уже обломает зубы о нашу столицу», — отмечает Наталка Диденко.

Днем 10 февраля в Киеве будет сухо и солнечно, около -10°C. Во второй половине дня ожидается усиление южного ветра.

Реклама

Когда ждать потепления

Синоптики прогнозирует, что в дальнейшем украинцев ждет ощутимое повышение температуры. Хотя зима еще не завершилась и колебания холода возможны, пик сильных морозов уже позади. Антициклон постепенно разрушается, уступая место более мягким воздушным массам.

Раньше мы писали о том, какой будет погода в Украине в феврале.