Погода в Киеве резко испортится: синоптики рассказали, когда ударит непогода
В пятницу киевлянам и жителям области стоит держать зонтики наготове, ведь после сухой ночи, днем ожидаются грозовые дожди. Синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры, что принесет долгожданную свежесть после жары.
В пятницу, 8 мая, жителям столицы и Киевской области стоит готовиться к переменчивой погоде: после сухой ночи днем возможны кратковременные дожди с грозами.
В Киевской области и городе Киеве 8 мая ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 градусов тепла.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве температура воздуха днем опустится до отметок +23…+24 градусов тепла.
«Дождь с грозой в столице вероятен, скорее во второй половине дня», — сообщила синоптик.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 8 мая утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков.
Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +23 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 8 мая.
