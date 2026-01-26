Погода в Киеве изменится: синоптики рассказали, чего ожидать в конце января

Погода / © ТСН

Реклама

По прогнозам синоптиков, в период с 27 по 31 января в Киеве и области ожидается нестабильная погода с температурными колебаниями и осадками разной интенсивности. Сложные погодные условия будут обусловлены влиянием влажных воздушных масс с юга.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Период оттепели: 27–29 января

В первой половине недели будет преобладать относительно теплая погода. Из-за области низкого давления небо будет облачным, ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Реклама

«Из опасных явлений — местами туман, гололед, на дорогах гололедица», — отмечают синоптики.

Похолодание и снегопады: 30–31 января

С 30 января характер погоды изменится — осадки перейдут в фазу снега, а температура воздуха начнет существенно снижаться. Температура в течение суток по области 1-6°, местами до 10° мороза, в столице 3-5° мороза.

«31 января станет морознее: по области ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в столице ночью около 10° мороза, днем 6-8° мороза», — отметили синоптики.

Напомним, потепление в Украине уже начало повышать температуру воздуха, плюсовые показатели должны распространиться по всей стране вместе с осадками. Во вторник, 27 января, в западных областях Украины ожидается теплая погода.

Реклама

Раньше мы писали, что зима в Украине готовит очередной крутой вираж. После экстремальных морозов к нам идет резкое потепление, которое принесет с собой настоящую оттепель.