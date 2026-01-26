- Дата публикации
Погода в Киеве изменится: синоптики рассказали, чего ожидать в конце января
Синоптики предупредили жителей Киевской области о температурных качелях в конце января.
По прогнозам синоптиков, в период с 27 по 31 января в Киеве и области ожидается нестабильная погода с температурными колебаниями и осадками разной интенсивности. Сложные погодные условия будут обусловлены влиянием влажных воздушных масс с юга.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Период оттепели: 27–29 января
В первой половине недели будет преобладать относительно теплая погода. Из-за области низкого давления небо будет облачным, ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя.
«Из опасных явлений — местами туман, гололед, на дорогах гололедица», — отмечают синоптики.
Похолодание и снегопады: 30–31 января
С 30 января характер погоды изменится — осадки перейдут в фазу снега, а температура воздуха начнет существенно снижаться. Температура в течение суток по области 1-6°, местами до 10° мороза, в столице 3-5° мороза.
«31 января станет морознее: по области ночью 7-12°, днем 5-10° мороза, в столице ночью около 10° мороза, днем 6-8° мороза», — отметили синоптики.
Напомним, потепление в Украине уже начало повышать температуру воздуха, плюсовые показатели должны распространиться по всей стране вместе с осадками. Во вторник, 27 января, в западных областях Украины ожидается теплая погода.
