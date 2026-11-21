Осень / иллюстративное фото / © ТСН

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В субботу, 21 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода с периодическими дождями и температурой до +7 градусов, однако уже через два дня столицу накроет похолодание с мокрым снегом и гололедом.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 ноября в Киеве ожидаются периодические дожди, а 22 ноября существенных осадков не предвидится.

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«В субботу днём ещё довольно комфортно, +6 градусов, в воскресенье +3 градуса, а уже в понедельник, 23 ноября, в столице около нуля, вероятен мокрый снег, на дорогах гололед!» — предупреждает Диденко.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 21 ноября будет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Утром начнётся мелкий дождь, но он должен закончиться ещё до наступления вечера.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +4 до +6 градусов тепла.

Погода в Киеве 21 ноября / Источник: Sinoptik

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 21 ноября на территории Киевской области и в Киеве будет облачно с прояснениями. Днём пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области днём составит от +2 до +7 градусов тепла, а в столице — от +5 до +7 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 21 ноября.

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