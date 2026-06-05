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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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328
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Погибший и двое раненых: «Новая почта» сделала заявление после взрыва в депо

Взрыв в сортировочном депо «Новой почты» в Киеве унес жизнь одного работника. Сейчас идет расследование, а работа объекта временно остановлена.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Взрыв в депо Новой почты

Взрыв в депо Новой почты / © Киевская городская прокуратура

В Киеве утром 5 июня на территории сортировочного депо «Новой почты» прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Инцидент произошел около 04:15.

Об этом сообщила Новая почта.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, правоохранители и работники экстренных служб. Пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать.

К сожалению, в результате взрыва погиб 58-летний сотрудник компании Иван Жаркий. Травмы получили еще двое работников — 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

В «Новой почте» сообщили, что поддерживают постоянную связь с семьями пострадавших и оказывают им необходимую помощь. Также компания взяла на себя организацию похорон погибшего коллеги.

После инцидента работу сортировочного депо временно приостановили. На месте продолжают работать следователи и профильные службы, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

В компании отметили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и спасателями. До завершения официального расследования от комментариев относительно возможных причин взрыва в «Новой почте» воздерживаются.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника», — добавили в компании.

Погибший работник Новой почты / © Новая почта

Погибший работник Новой почты / © Новая почта

Напомним, ранее в полиции Киева сообщили о взрыве на почтовом терминале в Оболонском районе столицы. В Киевской городской прокуратуре в свою очередь заявили, что по факту инцидента начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК Украины — террористический акт, приведший к гибели человека.

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Дата публикации
Количество просмотров
328
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