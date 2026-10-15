Поджег микроавтобус по поручению незнакомца: что известно о задержанном

Сожженный микроавтобус в Белой Церкви / © Полиция Киевской области

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В Белой Церкви правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, который по заказу незнакомца поджег припаркованный микроавтобус Volkswagen. Предложение о поджоге мужчина получил через Telegram. Ему сообщили о подозрении, за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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По данным следствия, молодой человек согласился выполнить поручение неизвестного и поджег переднюю часть микроавтобуса, принадлежащего 46-летнему мужчине. Для этого он использовал зажигалку, тряпку и жидкость для розжига. Автомобиль был припаркован на стоянке возле частных домов.

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Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в полицию от диспетчера ГСЧС. После ликвидации пожара правоохранители осмотрели место происшествия и начали расследование. Оперативники Белоцерковского районного управления полиции в сопровождении сотрудников СБУ установили личность поджигателя и задержали его.

Мужчина, задержанный за поджог «бусика» / © Полиция Киевской области

21-летнего подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога — по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность заказчика преступления. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее столичные правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 34-летнему киевлянину, который состоит на учете у психиатра и решил устроить «народный суд», поджег BMW X5 своего психолога, обвинив его в «зомбировании».

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