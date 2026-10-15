ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
301
Время на прочтение
2 мин

Поджег микроавтобус по поручению незнакомца: что известно о задержанном

Автомобиль, который поджег злоумышленник, был припаркован на стоянке рядом с частными домами.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сожженный микроавтобус в Белой Церкви

Сожженный микроавтобус в Белой Церкви / © Полиция Киевской области

В Белой Церкви правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, который по заказу незнакомца поджег припаркованный микроавтобус Volkswagen. Предложение о поджоге мужчина получил через Telegram. Ему сообщили о подозрении, за содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным следствия, молодой человек согласился выполнить поручение неизвестного и поджег переднюю часть микроавтобуса, принадлежащего 46-летнему мужчине. Для этого он использовал зажигалку, тряпку и жидкость для розжига. Автомобиль был припаркован на стоянке возле частных домов.

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило в полицию от диспетчера ГСЧС. После ликвидации пожара правоохранители осмотрели место происшествия и начали расследование. Оперативники Белоцерковского районного управления полиции в сопровождении сотрудников СБУ установили личность поджигателя и задержали его.

Мужчина, задержанный за поджог «бусика» / © Полиция Киевской области

Мужчина, задержанный за поджог «бусика» / © Полиция Киевской области

21-летнего подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога — по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность заказчика преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее столичные правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 34-летнему киевлянину, который состоит на учете у психиатра и решил устроить «народный суд», поджег BMW X5 своего психолога, обвинив его в «зомбировании».

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie