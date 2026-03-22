Подрались до крови: в вагоне метро Киева произошла драка между мужчинами

Драка в вагоне киевского метро в Киеве

В вагоне метро в Киеве вспыхнула драка между пассажирами. Стычка произошла в вагоне, который прибывал на станцию «Позняки» на зеленой ветке подземки.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Судя по кадрам, которые сняли пассажиры метро, подрались трое мужчин. По крайней мере они очень активно наносили удары друг другу.

Один из мужчин постоянно цеплялся за поручни (то ли от движения поезда, то ли от чрезмерного употребления алкоголя) и подтягивал спортивные штаны, которые сползали с него.

Пассажиры испуганно наблюдали за схваткой на безопасном расстоянии, потому что «бойцы» с окровавленными лицами постоянно перемещались по вагону толкая людей.

Слышно, как женщина просит мужчин прекратить драку, а другая угрожает вызовом полиции. Но мужчины не останавливались пока не открылась дверь вагона. В этот момент один из участников драки бьет другого по голове.

Двое участников драки ушли, а третий, с разбитым лицом, остался сидеть на сиденье.

Вероятная автор видео спрашивает у юноши: «Мальчик, ты в шоке?», а он отвечает: «Я в шоке».

Таким поведением в вагоне были шокированы все пассажиры.

Видео драки доступно по ссылке.

В полиции Киевского метрополитена говорят, что выясняют обстоятельства из-за которых возник конфликт.

«Событие зарегистрировано, выясняем все обстоятельства и участников инцидента. По данному поводу никто из пассажиров с жалобами не обращался», — рассказали ТСН.ua в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в метро в Киеве также произошла драка между пассажирами. В вагоне, который двигался к станции «Политехнический институт» возникла ссора между мужчинами, которая впоследствии переросла во взаимный обмен ударами.