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- Киев
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Подготовьте документы: в центре Киева полиция и СБУ осуществляют меры безопасности
Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.
Сегодня, 26 июня, СБУ и Нацполиция осуществляют меры безопасности на территории Шевченковского района Киева.
Об этом сообщили в СБУ.
Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей.
В ведомстве отметили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.
Во время мероприятий безопасности правоохранители:
осуществляют осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов
осуществляют проверку граждан, состоящих на соответствующей местности
будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения
Кроме того, во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
Напомним, Служба безопасности Украины осуществляла специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединилась Национальная полиция.