Подготовьте документы: в центре Киева полиция и СБУ осуществляют меры безопасности

В центре Киева (https://t.me/+d-DQei6Zq-swYzBi) СБУ и Нацполиция проводят меры безопасности. / © СБУ

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Сегодня, 26 июня, СБУ и Нацполиция осуществляют меры безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Об этом сообщили в СБУ.

Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей.

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В ведомстве отметили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Во время мероприятий безопасности правоохранители:

осуществляют осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов

осуществляют проверку граждан, состоящих на соответствующей местности

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения

Кроме того, во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Напомним, Служба безопасности Украины осуществляла специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединилась Национальная полиция.

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