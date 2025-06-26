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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
507
Время на прочтение
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Подготовьте документы: в центре Киева полиция и СБУ осуществляют меры безопасности

Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В центре Киева (https://t.me/+d-DQei6Zq-swYzBi) СБУ и Нацполиция проводят меры безопасности.

В центре Киева (https://t.me/+d-DQei6Zq-swYzBi) СБУ и Нацполиция проводят меры безопасности. / © СБУ

Сегодня, 26 июня, СБУ и Нацполиция осуществляют меры безопасности на территории Шевченковского района Киева.

Об этом сообщили в СБУ.

Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового скопления людей.

В ведомстве отметили, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Во время мероприятий безопасности правоохранители:

  • осуществляют осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов

  • осуществляют проверку граждан, состоящих на соответствующей местности

  • будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения

Кроме того, во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Напомним, Служба безопасности Украины осуществляла специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединилась Национальная полиция.

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Дата публикации
Количество просмотров
507
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