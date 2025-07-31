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- Киев
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Под завалами после обстрела Киева нашли живых котов – один потерял зрение и слух (фото)
Один из котиков получил тяжелые травмы — в результате контузии потерял зрение и слух. Второй находится в сильном стрессовом состоянии.
После комбинированной ночной атаки на Киев 31 июля спасатели во время работы на местах вражеских обстрелов обнаружили двух котов.
Об этом говорится в сообщении Центра адопции животных на ВДНХ.
«Из-под завалов разрушенного дома были спасены два кота. Один из них получил тяжелые травмы, в результате которых потерял зрение и слух, второй котик находится в сильном стрессе», — написали зоозащитники.
Оба животных специалисты «Зоодпомощи» оперативно доставили в ветеринарную клинику КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», где им оказывают необходимую помощь и проводят диагностику.
Напомним, во время комбинированного удара по Киеву 31 июля российская ракета убила шестилетнего украинского каратиста Матвея Марченко.
Известно, что из-за российской атаки по столице пострадали 124 человека, а число погибших достигло 11 человек.
Ранее речь шла о том, что на ночь 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, на который летели Шахеды и ракеты.