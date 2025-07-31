Под завалами после обстрела Киева нашли живых котов – один потерял зрение и слух (фото)

Из-под завалов разрушенного дома были спасены два кота в Киеве

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После комбинированной ночной атаки на Киев 31 июля спасатели во время работы на местах вражеских обстрелов обнаружили двух котов.

Об этом говорится в сообщении Центра адопции животных на ВДНХ.

«Из-под завалов разрушенного дома были спасены два кота. Один из них получил тяжелые травмы, в результате которых потерял зрение и слух, второй котик находится в сильном стрессе», — написали зоозащитники.

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Из-под завалов разрушенного дома были спасены два кота Фото Центр адопции животных на ВДНХ

Оба животных специалисты «Зоодпомощи» оперативно доставили в ветеринарную клинику КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», где им оказывают необходимую помощь и проводят диагностику.

Один из котиков получил тяжелые травмы Фото Центр адопции животных на ВДНХ

Напомним, во время комбинированного удара по Киеву 31 июля российская ракета убила шестилетнего украинского каратиста Матвея Марченко.

Известно, что из-за российской атаки по столице пострадали 124 человека, а число погибших достигло 11 человек.

Ранее речь шла о том, что на ночь 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев, на который летели Шахеды и ракеты.

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