"Под завалами дочь и зять, я сейчас умру": киевлянка в отчаянии обратилась к Кличко

Киев 14 ноября / © МВС

В результате массированной атаки на Киев, которая повлекла значительные разрушения в нескольких районах, в Деснянском районе продолжается спасательная операция. Эмоциональным символом трагедии стало отчаянное обращение местной жительницы, чьи родные оказались под завалами разрушенного дома.

Мольба матери: «Никто ничего не говорит»

Женщина в состоянии шока обратилась к городскому голове Виталию Кличко, умоляя об информации и помощи.

«Я умру сейчас. Под завалами дочь и зять никто ничего не говорит», — цитируют ее слова очевидцы и местные Telegram-каналы.

Эта драматическая ситуация подчеркивает критичность событий в Деснянском районе, где спасатели продолжают тушить пожар и разбирать развалины жилого дома.

29 пострадавших, 4 погибших: поисковая операция продолжается

По обновленной информации от правоохранительных органов, во время атаки погибли четыре человека. Однако спасатели не исключают, что под завалами еще могут оставаться люди, поэтому поисковая операция продолжается непрерывно.

В результате удара по Киеву пострадали 29 жителей города. Среди госпитализированных:

Двое детей (7 и 10 лет).

Беременная женщина.

В общей сложности медики госпитализировали девять человек.

Разрушения в Киеве

Массированные удары нанесли ущерб жилым домам, медицинским учреждениям, нежилым зданиям. Обломки также пылали на территории одного из учебных заведений города.

Для оказания неотложной помощи пострадавшим, в Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева развернуты штабы помощи.

Напомним, в результате ракетно-дроновой атаки в ночь на 14 ноября количество погибших в Киеве возросло до четырех, а количество раненых достигает почти трех десятков.