Под завалами до сих пор ищут людей: РФ ударила по заводу на Киевщине, есть погибшие и раненые

На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект

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Российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на Киевскую область. Под ударом вражеских беспилотников оказалось гражданское предприятие в Броварском районе.

О трагических последствиях вражеского обстрела сообщил руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в Telegram.

По предварительным данным, в результате попадания дронов погиб один человек. Еще четверо гражданских работников получили травмы разной степени тяжести.

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«Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Люди, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью не военные объекты, а обычные люди», — подчеркнул глава ОВА.

Спасательная операция продолжается

В результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар в административном здании, также зафиксировано частичное разрушение конструкций. По оперативной информации, внутри сооружения до сих пор могут находиться люди.

Пока известно о первых результатах работы ГСЧС. Спасателям уже удалось деблокировать двух работников из-под завалов.

На месте попадания работают все экстренные и профильные службы.

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Поисково-спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.

Информация о точном количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, на Киевщине второй раз за сутки оккуранты атаковали один и тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар.

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