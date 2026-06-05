ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1523
Время на прочтение
1 мин

Под завалами до сих пор ищут людей: РФ ударила по заводу на Киевщине, есть погибшие и раненые

В результате удара российских беспилотников по гражданскому предприятию пищевой промышленности в Броварском районе погиб один человек, еще четверо травмированы, а под завалами пылающего админздания до сих пор ищут работников.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект

На Киевщине второй раз за сутки атаковали тот же объект

Российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на Киевскую область. Под ударом вражеских беспилотников оказалось гражданское предприятие в Броварском районе.

О трагических последствиях вражеского обстрела сообщил руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в Telegram.

По предварительным данным, в результате попадания дронов погиб один человек. Еще четверо гражданских работников получили травмы разной степени тяжести.

«Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Люди, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью не военные объекты, а обычные люди», — подчеркнул глава ОВА.

Спасательная операция продолжается

В результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар в административном здании, также зафиксировано частичное разрушение конструкций. По оперативной информации, внутри сооружения до сих пор могут находиться люди.

Пока известно о первых результатах работы ГСЧС. Спасателям уже удалось деблокировать двух работников из-под завалов.

На месте попадания работают все экстренные и профильные службы.

Поисково-спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.

Информация о точном количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, на Киевщине второй раз за сутки оккуранты атаковали один и тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1523
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie