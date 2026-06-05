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- Киев
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Под завалами до сих пор ищут людей: РФ ударила по заводу на Киевщине, есть погибшие и раненые
В результате удара российских беспилотников по гражданскому предприятию пищевой промышленности в Броварском районе погиб один человек, еще четверо травмированы, а под завалами пылающего админздания до сих пор ищут работников.
Российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на Киевскую область. Под ударом вражеских беспилотников оказалось гражданское предприятие в Броварском районе.
О трагических последствиях вражеского обстрела сообщил руководитель Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в Telegram.
По предварительным данным, в результате попадания дронов погиб один человек. Еще четверо гражданских работников получили травмы разной степени тяжести.
«Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Люди, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью не военные объекты, а обычные люди», — подчеркнул глава ОВА.
Спасательная операция продолжается
В результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар в административном здании, также зафиксировано частичное разрушение конструкций. По оперативной информации, внутри сооружения до сих пор могут находиться люди.
Пока известно о первых результатах работы ГСЧС. Спасателям уже удалось деблокировать двух работников из-под завалов.
На месте попадания работают все экстренные и профильные службы.
Поисково-спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.
Информация о точном количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, на Киевщине второй раз за сутки оккуранты атаковали один и тот же объект: спасатели свыше суток тушили пожар.