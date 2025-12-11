Под Киевом возле кладбища нашли тело иностранца с огнестрельными ранениями: что известно

Полицейский автомобиль возле кладбища / © Полиция Киевской области

Под Киевом в Бучанском районе полиция обнаружила тело иностранца с огнестрельными ранениями. Труп найден возле кладбища.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

«9 декабря в 19:20 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что около 17:00 пропал ее гражданский мужчина в селе Михайловка-Рубежовка.

Правоохранители предварительно установили, что 33-летний мужчина приехал на встречу, после чего перестал выходить на связь», — говорится в сообщении.

Полицейские приступили к поисковым мероприятиям и утром на следующий день во время обследования прилегающей территории кладбища обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Следователи Бучанского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Проводится досудебное расследование.

В настоящее время правоохранители принимают необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного преступления.

