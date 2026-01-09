Под Киевом пропала женщина, ее ищут почти месяц: приметы, фото

Полицейское авто / © Национальная полиция Украины

В Киевской области пропала женщина, ее ищут почти месяц.

Елену Кривошлык из города Бровары ищут почти месяц, говорится в сообщении полиции Киевщины.

В полицию обратилась женщина с сообщением об исчезновении своей 44-летней родственницы, которая 11 декабря 2025 года ушла на работу и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

На розыск пропавшей ориентирован личный состав Броварского районного управления полиции и неравнодушных граждан.

Приметы Елены Кривошлык: рост около 163 сантиметров, полного телосложения, волосы темного цвета.

Елена Кривошлык / © Полиция Киева

«Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины, просим сразу сообщать на спецлинию 102 или в Броварское управление полиции по телефону +38 (097) 759 43 24», — говорится в сообщении.

