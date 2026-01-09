- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 350
- Время на прочтение
- 1 мин
Под Киевом пропала женщина, ее ищут почти месяц: приметы, фото
Жительница Броваров, 44-летняя Елена Кривошлык 11 декабря 2025 года пошла на работу и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
В Киевской области пропала женщина, ее ищут почти месяц.
Елену Кривошлык из города Бровары ищут почти месяц, говорится в сообщении полиции Киевщины.
В полицию обратилась женщина с сообщением об исчезновении своей 44-летней родственницы, которая 11 декабря 2025 года ушла на работу и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
На розыск пропавшей ориентирован личный состав Броварского районного управления полиции и неравнодушных граждан.
Приметы Елены Кривошлык: рост около 163 сантиметров, полного телосложения, волосы темного цвета.
«Если вы владеете любой информацией о местонахождении женщины, просим сразу сообщать на спецлинию 102 или в Броварское управление полиции по телефону +38 (097) 759 43 24», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее под Киевом обнаружили тело иностранца. У него были зафиксированы огнестрельные ранения.