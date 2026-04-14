Под Киевом произошел теракт: первые подробности

Полиция.

Во вторник, 14 апреля, в Броварах Киевской области произошел теракт. Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киевской области.

«Взрыв произошел в частном секторе Броваров. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Заметим, в СМИ появилась информация о теракте в городе. ТСН.ua эту информацию подтвердили и подчеркнули, что сейчас уточняют все детали.

«Информацию подтверждаем. В настоящее время задержаны два человека, подозреваемые в совершении этого преступления», — сообщили в полиции Киевской области.

Заметим, по информации «Суспільного», был ранен по меньшей мере один мужчина. Впрочем, ТСН.ua данную информацию не подтвердили.

Теракт в Буче Киевской области

23 марта в Буче в Киевской области прогремела серия взрывов. Инцидент произошел вблизи многоквартирного жилого дома. В частности, второй взрыв произошел, когда на место прибыли правоохранители.

Инцидент квалифицирован как теракт. Пострадали двое правоохранителей. Подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний житель Бучи. Он утверждал, что действовал по указанию неизвестных лиц, шантажировавших его убийством матери.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.