Под Киевом мужчина жестоко избил оппонента и выстрелил в него: детали и фото от полиции

Травматический пистолет

В Вышгороде Киевской области 30-летний местный житель во время конфликта жестоко избил знакомого и выстрелил в него из травматического пистолета.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

В полицию от медиков поступило сообщение о том, что вблизи одного из фитнес клубов города находится избивший мужчина.

«Правоохранители выяснили, что на улице рядом со спортивным заведением между фигурантом и его 35-летним оппонентом на почве длительной личной розни завязался спор, переросший в драку. В разгар схватки обидчик нанес пострадавшему удар кулаком по голове и произвел в его сторону выстрел, от чего последний упал на землю и потерял сознание. После этого злоумышленник подошел к мужчине и нанес ногой еще несколько ударов», — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейские оперативно задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты.

Подозреваемый может провести восемь лет за решеткой / © Полиция Киева

Следователи, под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

