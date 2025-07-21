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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Под Киевом мужчина набросился на жену с ножом, а затем добил топором

От полученных телесных повреждений 63-летняя женщина погибла на месте происшествия.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мужчине грозит до 15 лет за решеткой

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой / © Полиция Киевской области

В Вишневом под Киевом мужчина нанес топор смертельных травм своей жене.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

«Полицейские установили, что между супругами возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и шеи. Не остановившись на содеянном, фигурант взял топор, лезвием которого нанес пострадавшей около двух ударов в голову», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что от полученных телесных повреждений 63-летняя женщина погибла на месте происшествия.

Правоохранители Бучанского районного управления полиции задержали злоумышленника.

Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, житель Ивано-Франковска заказал убийство своей жены, с которой находился в процессе развода.

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