Под Киевом хозяева держали собаку, привязанной к потолку: жуткие подробности

Собачка все равно тянется к людям / © скриншот с видео

Под Киевом произошла ужасная история издевательства над беззащитным животным, при этом совершенном не ворами, не посторонними людьми, а владельцами. Трудно представить, какую цель преследовали эти люди, создавая собственной собаке такие адские условия. Вероятно, хотели, чтобы он никогда не спал и круглосуточно охранял дом — правда, кормить при этом не сочли нужным.

Об этом пишет Информатор.

Молоденькую собачку крайне истощенного вида — сплошная кожа и кости — зооволонтер Вита Шмер нашла в частном доме под Киевом. Как сообщила зоозащитница, хозяева держали собачку привязанной к потолку. Но цепь была настолько короткой, что животное физически не могло лечь и спало сидя на обломке доски.

Питание, вода и хоть какой-то минимальный уход — все это ей было недоступно. По словам женщины, есть свидетельства и того, что животное еще и избивали. При этом на видео, где бедный песик уже спасен от цепи, он, несмотря ни на что, тянется к человеку — подставляет голову, чтобы погладили, обнимает лапой и даже закрывает глаза от ласки, которой, похоже, никогда не знал.

«Просто психически больные люди, которых нужно изолировать от общества. Заявление в полицию написано! За это нужно сажать пожизненно», — отметила Вита Шмер.

Хозяева держали собачку привязанную к потолку / © скриншот с видео

Зоозащитница сообщила, что забрала жертву хозяев в киевский приют и подала заявление в полицию. Она обратилась к небезразличным с просьбой помочь финансово: животному нужны анализы, УЗИ, лечение, прививка, стерилизация и передержка. В столичном приюте, где находится собачка, сейчас содержится еще более 40 животных. И, учитывая состояние, в котором сейчас находится бедная девочка, вольер с другими собаками пока для нее не лучшее место.

История вызвала огромное возмущение людей, шокированных состоянием и видом собаки, крайне истощенной не только от голода, но и круглосуточного сидения в почти подвешенном состоянии. Вновь активизировалась дискуссия о необходимости закона с четко прописанными правами животных и ответственностью за их нарушение. Украинцы требуют системной защиты тех, кто сам себя защитить не может.

Пользователи называют увиденное концлагерем, тегают полицию и зоозащитные организации, в частности UAnimals, требуя жесткого наказания для живодеров. Многие предлагают помощь деньгами, но они пока могут решить лишь проблему с лечением и передержкой, которая стоит около 4 тыс. грн в месяц. Однако главная цель — найти несчастному животному любящую семью и дом.

