Под Чернобылем в фотоловушку попала редкая птица, которая избегает людей: фото

Черный аист

В Чернобыльском заповеднике аист черный попал в объектив фотоловушки. Эта редкая птица ведет скрытный образ жизни и даже исследователям нечасто удается ее увидеть.

Об этом говорится в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Аист черный в Чернобыльской зоне

«Нечасто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые очень осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними», — говорится в сообщении.

В Чернобыльском заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста. Из года в год успеваемость их гнездования меняется: в засушливые сезоны размножаются лишь отдельные пары из-за дефицита кормов.

Аист черный попал к объективу фотоловушки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«В то же время, в последние годы этот показатель приблизился к 50%, что является положительной тенденцией», — добавляют в заповеднике.

Сейчас аисты уже отправляются в места зимовки — в Центральную Африку. Последние особи наблюдались на территории Заповедника в начале октября.

Напомним, в июне в Чернобыльском заповеднике ученые обнаружили гнезда черного аиста с птенцами. Этот вид в Украине считается одним из самых загадочных и менее исследованных. Птенцов кольцевали для дальнейших научных наблюдений.