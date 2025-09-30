- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 1 мин
Под Чернобылем в фотоловушку попал редкий хищник
Величественная рысь внимательно сканирует окрестности Чернобыльского заповедника, что-то выискивая в лесной чаще.
В Чернобыльском заповеднике в Киевской области зафиксировали рысь.
Как говорится в сообщении заповедника в Facebook, хищник попал в фотоловушку.
«Осень — это время, когда мех рыси становится длиннее и гуще. Его окрас приобретает насыщенные рыжеватые или серые оттенки, а характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей, помогая рису оставаться незаметной среди золотистых листьев», — говорится в сообщении ученых.
На фото величественная рысь пристально сканирует окрестности, что-то выискивая в лесной чаще.
Напомним, на территории Чернобыльского заповедника фотоловушки два года назад уже фиксировали наличие евразийской рыси. Этот вид является редким, он исчез в прошлом веке с территории украинского Полесья.
Отмечается, что сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.