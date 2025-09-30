ТСН в социальных сетях

Под Чернобылем в фотоловушку попал редкий хищник

Величественная рысь внимательно сканирует окрестности Чернобыльского заповедника, что-то выискивая в лесной чаще.

Светлана Несчетная
Величественная хищница сосредоточенно исследует окружающую среду

Величественная хищница сосредоточенно исследует окружающую среду / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области зафиксировали рысь.

Как говорится в сообщении заповедника в Facebook, хищник попал в фотоловушку.

«Осень — это время, когда мех рыси становится длиннее и гуще. Его окрас приобретает насыщенные рыжеватые или серые оттенки, а характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей, помогая рису оставаться незаметной среди золотистых листьев», — говорится в сообщении ученых.

На фото величественная рысь пристально сканирует окрестности, что-то выискивая в лесной чаще.

Напомним, на территории Чернобыльского заповедника фотоловушки два года назад уже фиксировали наличие евразийской рыси. Этот вид является редким, он исчез в прошлом веке с территории украинского Полесья.

Отмечается, что сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.

