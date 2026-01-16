- Дата публикации
Почти всю Украину снова охватила воздушная тревога: что летит
Власти призывают находиться в безопасных местах.
Почти по всей Украине снова раздается воздушная тревога из-за взлета Миг-31К.
Об этом сообщили в ВС Украины.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!», — говорится в сообщении.
Напомним, 16 января российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате удара погибли двое местных жителей, еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Спасатели предоставили пострадавшим в медицинскую помощь и передали их медикам.