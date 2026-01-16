ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
591
Время на прочтение
1 мин

Почти всю Украину снова охватила воздушная тревога: что летит

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Почти по всей Украине снова раздается воздушная тревога из-за взлета Миг-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!», — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, 16 января российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате удара погибли двое местных жителей, еще по меньшей мере шесть человек получили ранения. Спасатели предоставили пострадавшим в медицинскую помощь и передали их медикам.

Дата публикации
Количество просмотров
591
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie