Почти половина Киева без тепла: последствия беспрецедентной атаки на энергосистему

Срочное заявление вице-премьера Кулебы: 40% Киева без света и отопления

Массированный воздушный удар РФ по объектам критической инфраструктуры сегодня, 27 декабря, привел к обесточившемуся и оставившему без тепла более 40% жилых домов Киева и части Киевщины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточению и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевщины», — сообщил он.

Министр заверил, что в настоящее время были задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков, чтобы вернуть тепло в дома людей. Так, несмотря на угрозу повторных ударов, коммунальщики уже возобновили водоснабжение в Киеве и области.

В Киевской области частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Постепенно давление подачи нормализуется.

«Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период. Для временно оставшихся без отопления и света горожан развернуты „Пункты Несокрушимости“. Там можно согреться, зарядить гаджеты, получить базовую помощь и информацию», — подытожил Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что после массированной российской атаки в Киеве и области без света осталось более полумиллиона потребителей.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня утром сообщал, что в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.