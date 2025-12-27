ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
685
Время на прочтение
1 мин

Почти половина Киева без тепла: последствия беспрецедентной атаки на энергосистему

После российских ударов по критической инфраструктуре 40% киевлян остались в холодных домах и без света.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Срочное заявление вице-премьера Кулебы: 40% Киева без света и отопления

Срочное заявление вице-премьера Кулебы: 40% Киева без света и отопления

Массированный воздушный удар РФ по объектам критической инфраструктуры сегодня, 27 декабря, привел к обесточившемуся и оставившему без тепла более 40% жилых домов Киева и части Киевщины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточению и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевщины», — сообщил он.

Министр заверил, что в настоящее время были задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков, чтобы вернуть тепло в дома людей. Так, несмотря на угрозу повторных ударов, коммунальщики уже возобновили водоснабжение в Киеве и области.

В Киевской области частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Постепенно давление подачи нормализуется.

«Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить людей базовых условий жизни в холодный зимний период. Для временно оставшихся без отопления и света горожан развернуты „Пункты Несокрушимости“. Там можно согреться, зарядить гаджеты, получить базовую помощь и информацию», — подытожил Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что после массированной российской атаки в Киеве и области без света осталось более полумиллиона потребителей.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня утром сообщал, что в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Дата публикации
Количество просмотров
685
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie