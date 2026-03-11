Почти апрельская погода: синоптики удивили прогнозом на 12 марта для Киева

Киев / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

В Киеве 12 марта будет солнечно и по-весеннему тепло. В течение дня осадки не прогнозируются.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В четверг в столице будет сухо и малооблачно. Скорость южного ветра 5-10 м/с.

В Киеве ночью температура воздуха будет 0-2°. Днем столбики термометров покажут около 15°.

В Киевской области ночью еще ожидается «минусовая» температура — от 2° мороза до 3° тепла. Днем температура воздуха будет 12-17°.

Как сообщалось, столичные Осокорки уходят под воду. Огромные озера талого снега заблокировали целые улицы: люди не могут добраться до магазинов, а дети вынуждены демонстрировать навыки альпинизма на заборах, чтобы попасть в школу.