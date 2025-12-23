Почему в Киеве нет света, если «прилетов» не было: эксперт объяснил

Эксперт объяснил, почему в Киеве усиливают графики без прямых попаданий. / © ТСН.ua

Реклама

Киев — критически зависим от внешнего электроснабжения, поэтому перебои со светом возможны даже без российских воздушных атак.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает«Киев 24».

Эксперт объяснил, почему в столице сегодня усилили графики отключений света, несмотря на то, что основное направление удара РФ было направлено не на Киев.

Реклама

«Киев тоже находится в объединенной энергетической системе Украины, зависит, он сам себя не обеспечивает. Он не работает как отдельный остров, понимаете», — отметил Омельченко.

По его информации, у Киева есть возможности где-то до тридцати процентов от общих потребностей обеспечивать сам себя электричеством.

«Сегодня у нас потребление это 1500-2000 мегаватт города Киева, а обеспечивают самостоятельно, может обеспечить где-то мегаватт четыреста-пятьсот. То есть абсолютно недостаточное количество. Это только для заживления в основном критической инфраструктуры», — говорит эксперт по энергетике.

Таким образом, Киев почти полностью зависит от внешнего энергопитания. Это, прежде всего, атомных станций, которые расположены на западе Украины. И когда там снижается мощность, это приводит к увеличению графиков, а также к аварийным графикам в Киеве, подытожил Омельченко.

Реклама

Напомним, что сегодня утром 23 декабря РФ вновь нанесла массированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет разных типов.