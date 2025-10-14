Почему в Киеве нет света: экс-нардепка назвала вероятную причину обесточивания

Отключение света в Киеве 14 октября / © ТСН.ua

В Киеве произошли перебои со светом, потому что многие киевляне решили согреть свои дома электрообогревателями.

Об этом заявила бывшая народная депутат Виктория Войцицкая.

Она пояснила, что в Киеве, как и многих городах Украины, до сих пор не дали тепло в батарее из-за нехватки газа, возникшего в результате обстрелов Россией украинской газодобычи.

«Украина вынуждена существенно сократить объемы газа, используемые для генерации тепла. Поэтому наши батареи все еще холодные», — отмечает Войцицкая.

По ее словам, из-за этого многие киевляне решили воспользоваться электроприборами для обогрева помещений. Но такие действия привели к перегрузке сети, которая и так частично повреждена в результате последних атак РФ по Киеву.

«Наличие света в наших домах напрямую зависит от ответственного потребления электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки — когда мы просыпаемся утром и возвращаемся домой с работы. Мы все взаимосвязаны как никогда», — подчеркнула бывшая депутат.

Поэтому она призвала киевлян и всех украинцев максимально экономно относиться к электроэнергии.

«Наша лодка выплывет из осенне-зимнего шторма этого года только при условии, когда каждый будет прилагать максимум усилий, необходимых для выживания всех… Война — это время испытаний для всей страны, для каждого из нас. И когда нам холодно в квартире или офисе, стоит подумать о ребятах в окопах — как им там сейчас по сравнению с жизнью в собственном, может и немного прохладном, доме», — подытожила Виктория Войцицкая.

Напомним, что сегодня вечером, 14 октября, в трех районах Киева снова исчез свет. Также правый берег Киева остался с минимальным давлением воды.

Сегодня также Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к тяжелой зиме и готовить запасы воды, продовольствия и зимней теплой одежды.