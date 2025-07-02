Почему в Киеве на четвертый год войны нет мобильных укрытий: ответ шокирует

Укрытие

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Киевские власти не имеют права тратить бюджетные средства на мобильные укрытия без соответствующих изменений в законодательстве.

Об этом сообщил директор департамента КГГА Роман Ткачук.

По его словам, еще с 2022 года столичные власти провели проверку потенциальных локаций и контактировали с производителями. Однако без обновления закона реализовать проект практически невозможно.

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«В столице еще два года назад определили места для возможной установки укрытий и провели консультации с производителями. Но без изменений в законодательстве реализовать эти меры законно невозможно», — подчеркнул Ткачук.

Глава военной Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также прокомментировал ситуацию.

По его словам, программа мобильных укрытий — не прихоть, а суровое требование военного времени.

«Бумага не защитит от ракеты или дрона. Должны действовать на опережение, должны спасать жизнь. Потому что мы могли бы это сделать, если бы не публичная профанация некоторых лиц», — подчеркнул Тимур Ткаченко.

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Напомним, в Киеве владельцы частных подземных паркингов самостоятельно решают, пускать ли людей во время воздушной тревоги. Если паркинг не внесен в официальный фонд защитных сооружений, владелец имеет право отказать в доступе, и это не считается нарушением. Если же паркинг официально зарегистрирован как укрытие, владелец обязан предоставить людям возможность спрятаться во время опасности.

Киевская городская администрация призывает владельцев таких паркингов подавать заявки для включения их помещений в фонд защитных сооружений. Это позволит увеличить количество безопасных мест для укрытия во время военных угроз.

Как пояснил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, подземные паркинги, как и метро или переходы являются сооружениями двойного назначения. В Киеве насчитывается 461 подземная стоянка, большинство из которых уже проверили и обозначили на карте укрытий.

Чтобы паркинг получил статус защитного сооружения, владелец должен обратиться с заявкой в районную администрацию. После проверки технического состояния специалисты примут решение о включении его в фонд. Без добровольного согласия владельца город не имеет права вносить паркинг в официальный список укрытий. В случае, если паркинг уже включен в фонд, отказ в доступе во время тревоги считается нарушением.

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