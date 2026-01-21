Почему в Киеве до сих пор нет графиков отключений света: объяснение ДТЭК

Как энергетики вручную спасают Киев от блекаута / © Associated Press

Реклама

В ДТЭК рассказали, почему в Киеве до сих пор отсутствуют графики отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главная причина — после вчерашней атаки врага по энергообъектам столицы энергетики, прежде всего, заживили критическую инфраструктуру, но энергосистема города работает в глубоком аварийном режиме. Доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно Киеву зимой. Именно поэтому в городе действуют экстренные отключения.

Реклама

Графики не работают, энергетики включают и выключают свет в ручном режиме в зависимости от текущего состояния системы. Поэтому отключения могут быть длительными и неравномерными.

«Здесь следует подчеркнуть, что ни одна энергосистема мира никогда не выдерживала таких масштабных разрушений. Мы посчитали: в этом отопительном сезоне не было ни дня без обстрелов энергосистемы. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заверили в ДТЭК.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город покинул 600 тыс. человек, и призвал киевлян, имеющих такую возможность, также уехать.