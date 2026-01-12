Почему ТЭЦ в Киеве невозможно уберечь на 100%: объяснение эксперта

Ремонт ТЭЦ продолжается / © Associated Press

В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве потерпели значительные разрушения крупные теплоээктроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы. Ни одно защитное сооружение не защитило бы их от баллистики.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил Сергей Нагорняк, член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

«Защитная постройка может уберечь тот или иной элемент на ТЭС или на ГЭС, или на подстанции „Укрэнерго“ только от „Шахедов“ или от крылатых ракет, какой-то небольшой объект, который можно физически защитить. Но саму теплоэлектростанцию ничем защитить невозможно, потому что ракеты одновременно подлетали и крылатые, и „Шахеды“, и баллистические, практически одновременно залетали они на территорию города Киева», — сказал он.

Пока не удалось починить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По словам Нагорняка, ситуация сверхсложная.

Напомним, в ночь на 9 января Россия массированно обстреляла Киев дронами и ракетами, в результате чего у части жителей столицы и области возникли перебои со светом, водой и теплом.

Виталий Кличко сообщил, что около 6 тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Он призвал жителей города рассмотреть вариант с тем, чтобы временно покинуть Киев.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что во время ночной атаки россияне намеренно целили в районные котельные Киева, чтобы использовать погодные условия как оружие.