Почему не все паркинги можно использовать как убежища: разъяснения КГГА

Паркинг / © Pixabay

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Владельцы частных подземных паркингов в Киеве имеют право решать, пускать ли людей во время воздушной тревоги. Если паркинг официально включен в фонд защитных сооружений, владелец обязан предоставлять доступ для укрытия. Без такого статуса он может отказать в проходе, и это не будет нарушением.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Киевская городская власть обратилась к владельцам частных подземных паркингов с просьбой подать заявки, чтобы их помещения официально внесли в фонд защитных сооружений. Это поможет сделать больше безопасных мест для укрытия во время военных угроз.

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По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, паркинги, как и подземные переходы или метро, относятся к сооружениям двойного назначения. В Киеве насчитывается 461 подземная стоянка, большинство уже проверили и внесли на карту укрытий.

Чтобы паркинг официально стал защитным сооружением, его владелец должен подать заявку в районную администрацию. После проверки технического состояния и безопасности специалисты примут решение о включении. Без согласия владельца город не может добавить паркинг в список укрытий. Если стоянка не в фонде защитных сооружений, владелец не обязан пускать туда людей даже во время воздушной тревоги. Если же паркинг официально внесен в перечень, отказ в доступе — нарушение.

В случае проблем спасатели советуют обращаться на службу 102. Проверить, входит ли паркинг в официальный список укрытий, можно через приложение «Киев Цифровой».

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГСЧС объяснили, почему правило «двух стен» больше не спасает во время атак и как действовать

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Также сообщалось, что в Шевченковском районе Киева охранник паркинга на улице Вячеслава Липинского не пустил людей спрятаться во время воздушной тревоги. Несмотря на опасность на улице, он заявил, что это не бомбоубежище, и отказал в доступе, игнорируя просьбы людей.