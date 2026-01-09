ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
373
Время на прочтение
1 мин

Почему над Киевом не сбивают дроны ракетами: эксперт сделал громкое заявление

Сейчас действует запрет сбивать вражеские «Шахеды» над Киевом — эксперт.

Беспилотник

Беспилотник / © ТСН

Существует запрет использования определенных видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается.

Об этом заявил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в эфире «Новости.LIVE».

«Совет обороны запретил сбивать „Шахеды“ над городом Киевом. Она действует и она действует сегодня, на момент», — подчеркнул Глеба.

Он утверждает, что из-за этого ограничения основная тяжесть отражения атак ложится на мобильные огневые группы, возможности которых существенно зависят от внешних факторов.

Глеба акцентировал внимание на том, что в сложных погодных условиях эффективность стрелкового огня по воздушным целям снижается.

«Разрешено только стрелковым группам, которые в такой снег, на таких дорогах, должны гоняться за Шахедами и из браунинга стрелять по чему? Такой туман, в такую погоду», — возмутился эксперт.

По его мнению, последствия наблюдаемых киевлянами атак «замурованы» значительно глубже, чем просто в технических аспектах работы ПВО.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, армия России нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики применили ударные БПЛА, ракеты морского и наземного базирования, в частности баллистику средней дальности. Основным направлением этой атаки была Киевская область.

Дата публикации
Количество просмотров
373
