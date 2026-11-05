Почему на Оболони есть вода, а другие районы Киева во время отключений остаются без нее: объяснение КГГА

При отключении света только Оболонь имеет воду / © pexels.com

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В Киеве сегодня, 5 ноября, проходит брифинг по актуальной ситуации с энергообеспечением столицы и ходу подготовки к отопительному сезону. Стало известно, почему в Киеве есть проблемы с водоснабжением, а запуск генераторов не спасает ситуацию.

На вопросы медиа отвечает исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Почему нельзя запустить водоснабжение на генераторах

Во время выступления чиновник объяснил, почему в случае масштабных обесточений город не может просто подключить системы водоснабжения и водоотведения к альтернативным источникам питания.

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По его словам, ключевое препятствие состоит в колоссальных объемах энергии, необходимых для работы объектов городской инфраструктуры.

«Мощность большей части систем водоснабжения и водоотведения Киева, она такая, которую, грубо говоря, генераторы, не тянут», — отметил Петр Пантелеев.

Он привел пример Оболонского района, где локальные особенности сетей позволяют использовать альтернативное питание.

«Это более 300 тысяч человек. Там есть возможность за счет специфики водоснабжения за счет генератора обеспечивать резервное питание водоснабжения».

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Именно благодаря этому Оболонь постоянно имеет водоснабжение. Но для остальной столицы обычных генераторов недостаточно: мощность большинства объектов настолько высока, что восстановление их работы в автономном режиме требует фактического строительства полноценных электростанций и строительства отдельной инфраструктуры.

В Киеве построили электростанции мощностью 16 МВт для водоснабжения

Для обеспечения Киева резервным питанием при обесточивании было построено электростанции общей мощностью 16 МВт. Об этом на брифинге сообщил Петр Пантелеев.

По словам чиновника, именно привлечение 104 генераторов вместе с новыми электростанциями позволило энергетикам в сжатые сроки вернуть воду в дома киевлян после возникновения перебоев с электроснабжением.

Киеву дадут дополнительные генераторы для водоканала

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что столице выделят 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала.

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Также еще 21 генератор получат общины в регионах.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — пишет премьер.

Генераторы профинансируются из резервного фонда. Местные власти призвали к скорейшей установке и подключению новых генераторов.

Ситуация с электроснабжением в Киеве 5 ноября

Напомним, что в результате массированных российских атак на энергетические объекты Украины, в частности, критических повреждений оборудования и полной остановки генерации на нескольких ТЭС ДТЭК, в четверг, 5 ноября, в стране введены новые ограничения электроснабжения.

На протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59 — во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничение мощности для промышленности объемом от двух до четырех очередей. В ряде регионов, в частности в Киеве и Киевской области, по указанию «Укрэнерго» также возникали экстренные обесточивания из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Энергетики отмечают, что из-за обстрелов ситуация остается динамичной, поэтому графики могут оперативно корректироваться. Граждан призывают следить за актуальной информацией на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах, экономно потреблять электроэнергию и во время восстановления питания не включать все мощные приборы одновременно.

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