Почему Киев до сих пор без графиков отключений: в ДТЭК назвали причины длительной тьмы

Экстренные отключения света в Киеве и Киевской области 13 января

В ДТЭК объяснили, почему в Киеве по состоянию на вечер 13 января до сих пор не действуют графики, а продолжаются экстренные отключения света.

Об этом передает пресс-служба ДТЭК.

Там напомнили, что РФ с самого утра снова ударила по энергетике. В результате ударов энергообъекты получили серьезные повреждения. Поэтому экстренные отключения продолжаются по всему Киеву, а также в Броварском и Бориспольском районах области.

А во время экстренных отключений графики не действуют.

«Нам тяжело и мы очень устали. Но роботы не останавливаются ни на минуту. 629 бригад ДТЭК работают круглосуточно. Спасибо каждому, кто поддерживает энергетиков в эти сложные времена. Свет держится», — отметили в компании.

Ранее в Миннегерго предупредили: даже когда прогнозируемые почасовые отключения в Киеве вернутся, графики будут жесткими.

Напомним, что в Киеве более 700 домов уже четыре дня остаются без отопления, а город перешел на экстренные отключения света.

