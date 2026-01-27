Плановые отключения электричества в Киеве: когда вернутся графики

Отключение света

Реклама

Власти Киева планируют возобновить графики плановых отключений электроэнергии, однако точные сроки пока назвать не могут.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Мы Украина.

По ее словам, возвращение к плановым графикам зависит от работы энергетиков, которые выполняют чрезвычайно сложную и интенсивную работу для восстановления электроснабжения.

Реклама

«Мы в ближайшее время к ним вернемся, только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого дня на день, — отметила Поп. — Это все зависит от титанического труда наших энергетиков, они и так осуществляют все, что только могут, и работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение города», — сказала она.

В то же время она отметила, что погодные условия затрудняют работу и влияют на сроки восстановления.

«Пока никаких планов относительно четкой даты восстановления мы говорить не можем, тем более враг может снова атаковать системы обеспечения киевлян, и от этого будет зависеть также увеличение объема работы для всех привлеченных бригад, местных бригад, коммунальщиков, а также энергетиков».

Напомним, ранее мы писали о том, что єксперт рассказывал о состоянии энергосетей Киева и аварийных ситуациях и можно ли обесточить столицу.