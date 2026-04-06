Киев
515
1 мин

Первый уровень опасности: в Киеве приспустили главный флаг Украины

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в городе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Светлана Несчетная
Главный флаг Украины

Главный флаг Украины / © КМДА

В Киеве в понедельник, 6 апреля, самый большой флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», был приспущен из-за прогнозируемой непогоды.

Об этом сообщили в КО «Киевзеленстрой».

По информации Укргидрометцентра, 6 апреля днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый). Для сохранения полотнища от повреждений флаг остается приспущенным к улучшению погодных условий.

Напомним, что флагшток, на котором развевается самый большой флаг Украины, установлен на Печерских холмах. Его высота — почти 90 метров, вес — 32 тонны, размер полотнища — 16 на 24 метра.

Раньше мы писали о том, что в Украину входит холодный атмосферный фронт. Ожидается понижение температуры, дожди, а иногда даже мокрый снег. В Киеве 7 апреля ожидается похолодание до +7+9, местами дождь. Во вторник, 7 апреля, в столице будет сильный северо-западный ветер.

