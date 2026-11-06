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Первый снег засыпал Киев: в Сети показали видео
В Киеве выпал первый снег этой осенью. Очевидцы сняли непогоду на видео.
В Киеве вечером 6 ноября выпал первый снег с мелким градом. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве регионов.
Об этом сообщают Новости.LIVE и местные паблики.
Первый снег в Киеве — видео
В ночь на 7 ноября в большинстве областей Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег.
Из-за понижения температуры на дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными при передвижении по городу.
Напомним, в Киеве и области ожидаются дожди, мокрый снег и сильный северный ветер. Синоптики рассказали, какой будет температура воздуха 6 ноября.
Ранее мы писали, что Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.