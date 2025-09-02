ТСН в социальных сетях

Первые кадры с места попадания в Белой Церкви: появились фото

В ходе ликвидации пожара гаражного кооператива спасатели обнаружили тело мужчины.

В ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь на Киевщине беспилотниками. В результате возникли пожары.

К сожалению во время ликвидации пожара обнаружен погибший человек, сообщает ГСЧС в Telegram.

В городе фиксировались повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий.

В результате пожара возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Первые кадры из места попадания в Белой Церкви / © Киевская областная госадминистрация

Первые кадры из места попадания в Белой Церкви / © Киевская областная госадминистрация

Первые кадры из места попадания в Белой Церкви / © Киевская областная госадминистрация

Первые кадры из места попадания в Белой Церкви / © Киевская областная госадминистрация

Напомним, вражеские дроны атакуют город Белая Церковь на Киевщине уже вторую ночь подряд.

