Первые кадры с места попадания в Белой Церкви: появились фото
В ходе ликвидации пожара гаражного кооператива спасатели обнаружили тело мужчины.
В ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь на Киевщине беспилотниками. В результате возникли пожары.
К сожалению во время ликвидации пожара обнаружен погибший человек, сообщает ГСЧС в Telegram.
В городе фиксировались повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, торговых и производственных предприятий.
В результате пожара возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.
Напомним, вражеские дроны атакуют город Белая Церковь на Киевщине уже вторую ночь подряд.