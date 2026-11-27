Ремонт канализационного коллектора / Фото: КП «Харьковские тепловые сети»

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Россия неделю назад нанесла массированный удар по Украине, в том числе и по Киеву. Кроме мостов российские ракеты поразили и объекты водоканала. Это привело к перебоям с принятием канализационных стоков от близлежащих населенных пунктов. В городе Вишневом из-за этого остановили водоснабжение. Это не первый подобный случай. В октябре, похоже, произошло в Софиевской Борщаговке. Тогда водоснабжение было возобновлено в течение нескольких часов.

Сможет ли канализация работать без света, объясняет «Суспыльне».

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Как работает система канализации

Канализация критически зависит от наличия двух составляющих — воды и электричества. Последняя нужна для работы насосных станций, перекачивающих сточные воды, рассказывает бывший глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин. В частности, это актуально для Киева, где есть перепад высот и в определенных местах нечистоты нужно подкачивать.

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«Есть канализационные станции, которые создают давление и перекачивают все в насосную станцию. Таким образом, если на этой канализационно-насосной станции нет питания — труба забивается и все это пойдет по первым этажам домов», — говорил он.

В случае отсутствия электричества ситуация с канализацией у правобережного Киева должна быть относительно лучше. Он имеет уклон, позволяющий сточной воде самостоятельно идти на равнинный левый берег — в сторону очищающей воду Бортницкой станции аэрации. На левобережье стоки уже приходится подкачивать.

Ранее в интервью «Суспільному» городской голова Киева Виталий Кличко говорил, что водоотвод столицы полностью обеспечен резервным питанием. Без воды все нечистоты канализации не будут доходить до очистных станций. Поэтому длительная остановка водоснабжения обусловит и остановку работы канализационной системы.

Какие варианты возможны, если россияне разрушат Бортницкую станцию

Бортницкая станция аэрации принимает и очищает сточные воды со всего Киева и части близлежащих городов и поселков. В частности, это Вышгород, Ирпень, Вишневое, Чабаны, Коцюбинское и Новоселки. Ранее в сети появлялись сообщения о якобы обстреле станции, однако в Генштабе эту информацию опровергали. Хотя добавили, что такая угроза существует.

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Как ранее рассказывал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, Бортницкая станция имеет обширную и разветвленную территорию. Также она строилась со значительным запасом крепости, что позволит ей по меньшей мере выдержать определенное количество российских атак.

«У них есть три линии водоочистки, достаточно независимые. Поражение одной вообще не влияет на эффективность работы станции, впечатление двух ограничивает ее мощность, но для текущей ситуации в Киеве ее достаточно», — говорит Харченко.

Даже если Бортницкая станция остановится, к полной остановке работы канализации это не приведет, говорит Сергей Сухомлин. В критической ситуации, утверждает он, неочищенные сточные воды можно будет сбросить в Днепр.

«Да это экологическая катастрофа, но здесь стоит вопрос выживания города. Тем более, это не будет месяц или два, а продлится несколько дней, пока будут идти ремонтные работы», — объясняет он.

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Города же дальше по течению — например, Черкассы, Кременчуг, Днепр, Запорожье — могут ограничивать водозабор, считает Сухомлин.

«Перед тем, как подходит пятно [нечистот] — вода набирается по максимуму в резервуары водоканалов, люди тоже запасают воду. Тогда забор перекрывается. После того, как пятно пройдет, можно будет восстанавливать водоснабжение снова», — говорит Сухомлин.

Однако глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает это развитие событий большим вызовом. Он приводит пример Николаева, где сточные воды попали в Бугский лиман. Тогда это приводило к прекращению водоснабжения и дополнительному хлорированию воды.

Какие угрозы для жителей многоэтажек

В случае остановки водоснабжения, а соответственно и работы канализации, под наибольшей угрозой могут оказаться обитатели первых этажей: сточные воды могут забивать трубы, в результате чего все нечистоты могут пойти через верх — а именно ванные комнаты или туалеты тех, кто живет ниже. Такое произошло у жителей Киева в прошлом году, говорит Попенко. И добавляет, что можно подготовить дома к такой ситуации.

«Жителям многоэтажек нужно разобраться, как обустроена система канализации в подвалах, чтобы они смогли подсоединить к ней резервные источники питания и запасные резервуары, в которые можно сбрасывать канализационные стоки на случай, если система не будет их принимать. Правда, в таком случае нужно будет продумать, куда девать потом накопившиеся нечистоты, — говорит Попенко.

В соцсетях уже появились публикации, где жильцы квартир начинают покупать себе биотуалеты. Правда, при долгосрочных проблемах с канализацией они проблемы не решат, говорит Сухомлин, ведь «их тоже нужно очищать, а содержимое куда-то выбрасывать».

Также председатель Деснянской РГА Максим Бахматов уже утверждает, что существует вероятность, что Киев будет вынужден «рыть туалеты». Олег Попенко считает такие заявления некомпетентными. При худшем сценарии, уверяет он, можно будет пользоваться мобильными санитарными комплексами. Их используют в лагерях для беженцев и обслуживать они могут до 50 тысяч человек.

«Это не только канализация, там можно и помыть руки, например… Такой пункт несгибаемости, но в огромных масштабах. Власти уже должны начать беспокоиться об этом, и в районах, где есть угроза плохой работы канализации, устанавливать эти комплексы», — подытожил Попенко.

напомним, 25 ноября «Киевводоканал» призвал жителей столицы бережно использовать воду. На предприятии объяснили, что после российских атак коммунальные системы работают в сложных условиях, а оборудование водоснабжения испытывает повышенную нагрузку. Специалисты продолжают обеспечивать работу систем водоснабжения и водоотвода. О введении графиков подачи воды предприятие не сообщало.

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