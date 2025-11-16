Первая в истории Киева женщина-машинистка: как Екатерина Есипчук управляет поездами подземки

Первая женщина-машинист метро в Киеве – Екатерина Есипчук / © Радіо Свобода

Екатерина Есипчук водит поезда Синей ветви столичного метро и мгновенно привлекла внимание Сети благодаря профессионализму и эффектному облику.

Об этом пишет Транспортное сообщество Киева №1.

25-летняя Екатерина начала свою работу в метрополитене весной 2025 года, совершив настоящий прорыв, ведь до этого профессия машиниста в Киеве считалась исключительно мужской.

Уже через полгода женщина полностью овладела навыками. Она мастерски управляет поездами метро на одной из самых загруженных линий столицы.

Екатерина Есипчук быстро стала сенсацией в Сети не только благодаря своей новаторской роли, но и стилю. Видео и фото Екатерины, в частности авторства Дмитрия Роди, мгновенно распространяются в соцсетях, где ее сравнивают с телезвездами и моделями.

