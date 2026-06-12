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- Киев
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Перевоплощался в "Эльвиру" и угощал кетамином: в Киеве полиция накрыла организатора тематических вечеринок
У торговца наркотиками нашли более 2,5 кг каннабиса, МДМА, LSD, амфетамин, кетамин и галлюциногенные грибы.
В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили и задержали 50-летнего мужчину, который наладил канал поставки наркотиков. Злоумышленник превратил собственную квартиру в наркопритон, где устраивал масштабные тематические вечеринки, превращаясь в эпатажный образ «Эльвиры».
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
«Эльвира» и ее наркотическое ассорти на 5 миллионов
Оперативники Шевченковского управления полиции установили, что киевлянин сбывал запрещенные вещества своим знакомым лично «из рук в руки». Кроме банальных продаж, фигурант организовал у себя дома регулярное психоделическое собрание.
Превращаясь в женский образ «Эльвиры», мужчина устраивал для гостей специфические тематические вечеринки, где посетители совместно употребляли наркотики и галлюциногены.
Во время санкционированного обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили огромный состав разнообразных психоактивных веществ. В общей сложности изъято более 2,5 килограмма нелегального товара, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет около 5 миллионов гривен.
Среди изъятого ассортимента:
1,5 килограмма каннабиса и 1 килограмм кетамина;
100 г галлюциногенных грибов;
По 50 г МДМА и амфетамина;
Более 100 таблеток экстази (МДМА);
Более 150 марок LSD.
Что чревато организатору эпатажных тусовок?
Все изъятые полицейские вещества направили на проведение соответствующих экспертных исследований. Сам же организатор «вечеринок» был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи уже объявили 50-летнему фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).
Процессуальное руководство по делу осуществляет Шевченковская окружная прокуратура. За совершенное организатору грозит суровое наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Раньше мы писали о том, как во Львове накрыли скандальную сеть наркомагазинов.