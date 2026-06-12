Перевоплощался в "Эльвиру" и угощал кетамином: в Киеве полиция накрыла организатора тематических вечеринок

Наркотическое «ассорти», изъятое «Эльвиры» / © Полиция Киева

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В Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили и задержали 50-летнего мужчину, который наладил канал поставки наркотиков. Злоумышленник превратил собственную квартиру в наркопритон, где устраивал масштабные тематические вечеринки, превращаясь в эпатажный образ «Эльвиры».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Эльвира» и ее наркотическое ассорти на 5 миллионов

Оперативники Шевченковского управления полиции установили, что киевлянин сбывал запрещенные вещества своим знакомым лично «из рук в руки». Кроме банальных продаж, фигурант организовал у себя дома регулярное психоделическое собрание.

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Превращаясь в женский образ «Эльвиры», мужчина устраивал для гостей специфические тематические вечеринки, где посетители совместно употребляли наркотики и галлюциногены.

Наркоторговец в образе «Эльвиры» / Фото Telegram-канал «Украина Главное»

Наркоторговец в образе «Эльвиры» / Фото Telegram-канал «Украина Главное»

Наркоторговец в образе «Эльвиры» / Фото Telegram-канал «Украина Главное»

Во время санкционированного обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили огромный состав разнообразных психоактивных веществ. В общей сложности изъято более 2,5 килограмма нелегального товара, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет около 5 миллионов гривен.

50-летний наркоторговец / © Полиция Киева

Среди изъятого ассортимента:

1,5 килограмма каннабиса и 1 килограмм кетамина;

100 г галлюциногенных грибов;

По 50 г МДМА и амфетамина;

Более 100 таблеток экстази (МДМА);

Более 150 марок LSD.

Наркотическое «ассорти», изъятое «Эльвиры» / © Полиция Киева

Наркотическое «ассорти», изъятое «Эльвиры» / © Полиция Киева

Наркотическое «ассорти», изъятое «Эльвиры» / © Полиция Киева

Что чревато организатору эпатажных тусовок?

Все изъятые полицейские вещества направили на проведение соответствующих экспертных исследований. Сам же организатор «вечеринок» был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Следователи уже объявили 50-летнему фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Процессуальное руководство по делу осуществляет Шевченковская окружная прокуратура. За совершенное организатору грозит суровое наказание — до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Раньше мы писали о том, как во Львове накрыли скандальную сеть наркомагазинов.

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