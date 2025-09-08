Patriot в центре Киева: авиаэксперт рассказал, спасет ли это столицу

Patriot или новые технологии / © соцмережі

Система ПВО Patriot в центре Киева не является эффективной защитой столицы от ударов врага.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал об этом в эфире «Радио Донбасс Реалии».

Эксперт считает, что ключевую роль играет радиогоризонт, ведь именно он обеспечивает обнаружение угроз на достаточном расстоянии без помех от застройки.

«Рельеф Киева, в частности, холмы, не позволяет локально сформировать полноценную систему защиты. Поэтому работает только комплексная оборона города в целом», — отметил Храпчинский.

По его мнению, ни одно государство в мире не готово к атакам подобного масштаба. Сегодня нет универсального решения, которое могло бы надежно противодействовать таким угрозам.

«Мы должны развивать системы эффективной детекции, которые можно размещать на высотах, способных перекрывать „слепые зоны“ традиционных средств ПВО», — добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 7 сентября Украина пережила самую масштабную комбинированную атаку с начала большой войны.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 810 дронов-камикадзе и имитационных аппаратов, 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистических «Искандер-М/KN-23». Украинская ПВО уничтожила 751 цель.

Во время этой атаки на Печерске в Киеве пострадало здание Кабмина.

В Святошинском районе Киева в результате атаки погиб малыш и его мама.