Девушка, которая выкрикивала лозунги в пользу России в метро Киева / © Полиция Киева

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В метрополитене Киева девушка в состоянии опьянения кричала лозунги в пользу государства-агрессора России — полиция привлекла ее к административной ответственности.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел в вагоне поезда красной ветки метро. Видео с пассажиркой, которая публично поддерживала государство-агрессора, распространилось в соцсетях. Как сообщили в полиции, нарушительницей оказалась 25-летняя местная жительница.

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«Поэтому полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Последняя во время общения с правоохранителями объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит», — отметили в полиции.

Правоохранители составили на нее админпротокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). Санкция предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или админарест до 15 суток. Далее с ней будет работать СБУ.

Напомним, 18 июля в социальных сетях появилось видео, снятое в вагоне поезда киевского метрополитена на красной ветке. На записи пассажирка выкрикивает пророссийские лозунги, в частности «слава России». Один из мужчин ударил ее по голове, другие предлагали высадить девушку из вагона.

Дата публикации 16:13, 18.07.25 Количество просмотров 578 Пассажир не сдержался после позорных слов девушки – стычка в киевском метро

Стоит отметить, что недавно в Telegram-каналах распространилось видео из одного из развлекательных заведений в Голосеевском районе Киева, где звучали песни на языке страны-агрессора. На место инцидента сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции.

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