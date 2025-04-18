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- Киев
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Пасха в Киеве: как будут работать транспорт и церкви
В Киеве Пасха 2025 года пройдет без изменений.
В столице Украины Пасху в этом году отметят по знакомому сценарию, который применяется с начала полномасштабного вторжения.
Об этом в эфире канала КИЕВ24 сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Богослужения будут проводить в онлайн-режиме, пасхи будут освящать в храмах в субботу вечером и воскресенье утром, общественный транспорт будет работать по привычному расписанию, а обеспечивать безопасность усиленные наряды полиции.
«Мы провели консультации со всеми конфессиями, и в праздновании ничего не меняется. Все будет, как и в прошлые годы во время полномасштабной войны», — подчеркнул Поворозник.
Также он отметил, что графики работы транспорта размещены на сайтах КГГА, а к кладбищам и местам поминальных мероприятий будут организованы дополнительные маршруты, чтобы жителям столицы было удобно добраться.
В ночное время на Пасху в Киеве будут дежурить усиленные патрули полиции. В КГГА призывают реагировать на объявление воздушной тревоги и избегать мест массового скопления с учетом ситуации безопасности.
«Мы понимаем, с кем имеем дело», — подчеркнул Поворозник, намекая на угрозу ракетных ударов со стороны РФ.
Напомним, на Пасху, 20 апреля, российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине. Враг постоянно накапливает ракеты и готовит авиацию к применению.