265
1 мин

Парень ехал на велосипеде по эскалатору метро: как его наказали

В Киеве полиция нашла нарушителя, который ехал на велосипеде в метро.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Задержанный

Задержанный / © Национальная полиция Киева

В киевском метро привлекли к ответственности 22-летнего студента, который ехал на велосипеде по эскалатору станции «Арсенальная». Правоохранители установили личность нарушителя после того, как в нескольких телеграм-каналах появилось видео с его опасным поступком.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным Управления полиции в метрополитене Киева, студент столичного университета пренебрегал собственной безопасностью и безопасностью других пассажиров в погоне за «эксклюзивными» видео. На него составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство, материалы направлены в Печерский районный суд Киева.

Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина на велосипеде опасно спустился по двум эскалаторам на перрон станции метро «Арсенальная». В сети появилось видео его экстремальной поездки: путь, который обычные пассажиры преодолевают примерно за шесть минут, он пролетел всего за 30 секунд.

265
