Падение обломков сбитого БпЛА в Киеве: повреждена троллейбусная сеть
В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали на нескольких локациях, в частности, в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть, предварительно пострадавших нет.
В Киеве зафиксировано падение обломков сбитого вражеского беспилотника.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
По его словам, обломки упали предварительно на нескольких локациях, в том числе на проезжую часть в Шевченковском районе столицы. В результате повреждена троллейбусная контактная сеть. Пока известно, что пострадавших нет.
"Мы выясняем характер возможных повреждений по городу в целом", - отметил Ткаченко.
В то же время он напомнил, что актуальную информацию о программах поддержки в случае, если вы или ваше имущество пострадали от атаки, можно получить в чат-боте о сопротивлении .