Падение обломков сбитого БпЛА в Киеве: повреждена троллейбусная сеть

В Киеве обломки сбитого вражеского дрона упали на нескольких локациях, в частности, в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть, предварительно пострадавших нет.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве зафиксировано падение обломков сбитого вражеского беспилотника.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

По его словам, обломки упали предварительно на нескольких локациях, в том числе на проезжую часть в Шевченковском районе столицы. В результате повреждена троллейбусная контактная сеть. Пока известно, что пострадавших нет.

"Мы выясняем характер возможных повреждений по городу в целом", - отметил Ткаченко.

В то же время он напомнил, что актуальную информацию о программах поддержки в случае, если вы или ваше имущество пострадали от атаки, можно получить в чат-боте о сопротивлении .

