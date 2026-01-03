Падение девушки в яму с кипятком в Киеве: задержан чиновник "Киевтеплоэнерго", ему готовят подозрение

Задержание должностного лица «Киевтеплоэнерго» / © Киевская городская прокуратура

Реклама

После падения девушки-подростка в неогороженную яму с кипятком в Голосеевском районе Киева задержан руководитель районного теплотрассового управления «Печерск» СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Руководителю районного теплотрассового управления готовится сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения опасных работ, что повлекло тяжкие последствия, а именно — ожоги девушки (ч.2 ст. 272 УК Украины).

Реклама

Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Яма с кипятком / © Киевская городская прокуратура

Продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, в пятницу, 2 января, 16-летняя девушка упала в неогражденную должным образом яму с окопом, образовавшуюся в результате повреждения теплосетей по ул. Лобановского. Ребенок получил 73% ожогов тела. Девушка находится в больнице в критически тяжелом состоянии. В настоящее время за ее жизнь борются врачи.